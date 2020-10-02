ستشعر وكأنك “ستسقط” من الكوكب.. شاهد دوران الأرض دون الحاجة للصعود إلى الفضاء! (فيديو)

2020/10/02 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تمكن احد المصورين العالميين، من التقاط مجموعة صور توثق لحظات دوران الأرض حول نفسها.

وبالرغم من ان سكان الارض يعلمون بأن كوكبهم يدور على محوره فضلا عن دورانه حول الشمس، لكن لايستطيع الانسان فوق سطح الارض من الشعور بهذا الدوران.

وفي مقطع فيديو استثنائي، تمكن مصور من جعل كل من يشاهد الفيديو يشعر بدوران الارض، وذلك باستخدام تقنية (equatorial tracking mount) مع تثبيت عدسة التصوير باتجاه احدى النجوم واخذ صوره كل ١٢ ثانية.

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