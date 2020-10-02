2020/10/02 | 13:22 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، نتائج امتحانات الدور الأول للمدارس المهنية واعداديات التمريض.

في ادناه الرابط الخاص بالنتائج، بحسب وزارة التربية:

https://drive.google.com/drive/folders/14WacPzCUaVtG-0_ixTOaWyLDEodH9Gfa

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