2020/10/02 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض الدور الاول للعام الدراسي 2019 - 2020 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).