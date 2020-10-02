الولايات المتحدة.. ميليشيات خططت لتفجير مساجد والقيام بثورة ضد الحكومة

2020/10/02 | 13:28 - المصدر: فرانس 24

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تساؤلات عن توقيت الإعلان عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المُفاجئ بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود البحرية والبرية وماكرون يطلب تفسيرات من تركيا بشأن وجود مقاتلين جهاديين في قره باغ.. والكشف عن مخطط لمليشيات مناهضة للإسلام لتفجير المساجد والقيام بثورة ضد الحكومة الأمريكية..



واحتمالية فرض قيود جديدة في باريس لمواجهة كوفيد-19 اعتبارا من يوم الاثنين..

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