مصرف الرشيد يعلن رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية

2020/10/02 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مصرف الرشيد اليوم الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته “تقدم” ان “تلك السلف تمنح للمنتسبين من حاملي بطاقة نخيل وعلى السادة المستفيدين مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكترني في حال وصول رسائل نصية بالمبلغ الممنوح”.

واضاف: “علما ان المصرف في وقت سابق قدم كافة التسهيلات منها الغاء كتاب التأييد والاكتفاء بالايبان وبطاقة نخيل للمنح”.

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