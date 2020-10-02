بغداد اليوم تنشر نتائج الامتحانات للمدارس المهنية وإعداديات التمريض

2020/10/02 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة (02 تشرين الأول 2020)، على رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية وإعداديات التمريض، بعد ما نشرته وزارة التربية.

وأدرجت (بغداد اليوم) رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض (الدور الاول) للعام الدراسي 2019 - 2020.

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