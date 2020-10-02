رئيس أركان هيئة الحشد يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ملف الأمن والنازحين

2020/10/02 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت في مقر الهيئة.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وملاحقة بقايا فلول “داعش” الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق.وأكد المحمداوي، أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالدولة العراقية وتخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة الوقوف مع الدولة وقراراتها واحترام هيبتها.وأشار إلى أن الحشد الشعبي مستمر في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة العوائل النازحة حيث قام بجهد أمني وخدمي كبير لتهيئة الأجواء لإنهاء ملف النازحين في العراق، مشيدا بدور الأمم المتحدة في دعم ومساعدة العراق./انتهى9

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