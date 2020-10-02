التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض

2020/10/02 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض الدور الاول للعام الدراسي 2019 - 2020 .واوضحت الوزارة انه يمكن معرفة النتائج عن طريق الرابط ...



https://drive.google.com/drive/folders/14WacPzCUaVtG-0_ixTOaWyLDEodH9Gfa?usp=sharing ./انتهى9

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