القبض على ( 133 ) متسولا في حملة للحد من الظاهرة في بغداد

2020/10/02 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت شرطة النجدة في بغداد القبض على ( 133 ) متسولا في حملة اعدتها للحد من هذه الظاهرة.وذكرت مديرية شرطة نجدة بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد حيث تم ضبط (٨) سيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة، و ١٦٦ دراجة نارية مخالفة للتعليمات، وكذلك القبض على أشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة، و١٣٣ متسولا، و١٨ مخمورا يعترضون سبيل المارة، وضبط ١٠ سيارات مظللة مخالفة للتعليمات ليتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة اصوليا./انتهى9

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