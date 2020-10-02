مشروع لتوزيع أراضي للسكن في محافظة نينوى العراقية

2020/10/02 | 13:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري، اليوم الجمعة، عن مبادرة حكومية لتنشيط حركة الاستثمار وتوزيع الأراضي بين المواطنين....

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