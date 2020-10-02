روايتان متضاربتان حول اختطاف أو اعتقال الناشط أحمد الحلو

2020/10/02 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضاربت الأنباء حول فقدان الناشط النجفي أحمد الحلو، بعد اختفاءه لدى خروجه من ساحة الصدرين في النجف.

وتفيد الرواية الأولى نقلا عن ناشطين، أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط أحمد الحلو في طريق سريع مطار النجف، بعد مغادرته ساحة الاحتجاج المركزية.

ودحضت مصادر أمنية فرضية اختطاف الحلو، بعدما نقلت وسائل إعلام عن قائد شرطة النجف أن الناشط تم اعتقاله من قبل قوة أمنية وفقا لأوامر قضائية صادرة بحقه.

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