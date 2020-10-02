واشنطن: المشكلة الكبرى في العراق هي الميليشيات المدعومة من إيران

2020/10/02 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، على التطورات الأمنية في العراق.

شينكر قال في تصريح، إن الولايات المتحدة لا يمكنها التسامح مع التهديدات التي يتعرض لها الأميركيون من رجال ونساء يخدمون في الخارج، مشيرا الى أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات عندما ترى حاجة لذلك للحفاظ على سلامة موظفيها.

وشدد على أن المشكلة الكبرى الوحيدة في العراق هي الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوض الاستقرار هناك عبر الهجوم على مصالح الولايات المتحدة وتعمل خارج الحكومة، مبينا أن هذه المجموعات تواصل إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية والهجوم على أميركيين ودبلوماسيين آخرين، وتهدد القانون والنظام في العراق بشكل عام.

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