صحة دهوك تطالب بفرض حظر تجوال شامل لمدة شهر

2020/10/02 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الجهات الصحية في محافظة دهوك، الحكومة المحلية بفرض حظر التجوال في المحافظة للحد من تفشي وباء كورونا.

مدير صحة المحافظة نزار عصمت، دعا الجهات الإدارية المعنية باللجوء الى تطبيق منع شامل للتجوال لمدة أسبوعين الى شهر على الأقل، مبينا ان تطبيق هذا الإجراء في المحافظة وحتى في إقليم كردستان على وجه العموم، سيؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال الحد من انتشار الوباء وتقليل عدد الإصابات.

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