بالوثيقة.. ايرادات الضرائب للشهر الماضي

2020/10/02 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الجمعة، ان ايراداتها للشهر ايلول الماضي بلغت ٦٠١ مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز مع مرفق وثيقة، "مع استمرار عجلة مكافحة الفساد التي قامت بها الهيئة العامة للضرائب مؤخراً، حيث شهدت ايراداتها لشهر ايلول ٦٠١ مليار دينار".وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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