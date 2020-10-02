كورونا لا يهاب أحدا... قائمة بأسماء الزعماء الذين ضربهم الفيروس

2020/10/02 | 13:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

لم تمنع الحصانة السياسية فيروس كورونا من التسلل إلى الزعماء حول العالم إلا أنها ساعدتهم في ألا يتمكن من أي منهم مثلما فعل مع أكثر من مليون شخص حول العالم.

وأصيب كثير من الرؤساء ورؤساء الحكومات بكورونا كان أبرزهم دونالد ترامب، وبوريس جونسون، حتى الذين سخروا من الفيروس أصابتهم لعنته مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

في التقرير التالي، أبرز الزعماء الذين تعرضوا للإصابة بفيروس (كوفيد -19) المستجد وكذلك من تم الاشتباه في إصابتهم.

دونالد ترامب

واليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب ترامب على تويتر: “ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور.



سوف نتجاوز هذا معا!”.

بوريس جونسون

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إصابته بفيروس كورونا.

وتم نقله إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن، لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ودخل العناية المركزة قبل أن يتعافى منه.

رئيس البرازيل

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي قلل طويلاً من أهميته منذ بدء انتشار الوباء.

وأجريت لبولسونارو عدة فحوص، وجاءت نتائجها إيجابية 3 مرات، قبل أن يعلن تعافيه في الـ 25 من الشهر ذاته.

رئيسة بوليفيا

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

قبل أن تعلن في 28 من الشهر ذاته شفاءها وشكرت الرئيسة مؤيديها عبر “تويتر”، مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

رئيس كازاخستان

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

رئيس هندوراس

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس هندوراس، في كلمة له بثها التلفزيون “باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19”.

رئيس جواتيمالا

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس جواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جياماتي البالغ من العمر 64 عاما، وهو طبيب في الأصل: “أشعر وكأن قطارًا قد مر فوق جسمي”.

رئيس جنوب السودان

وفي مايو/أيار الماضي، قالت وسائل إعلام محلية سودانية، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزوجته، أصيبا بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لنائبه الأول رياك مشار، والجنرال ياو ياو.

رئيس البرتغال

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، تعليق جدول أعماله لمدة أسبوعين ووضع نفسه تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

واتخذ الرئيس البرتغالي هذا القرار، بعد زيارة مجموعة من الأطفال القصر الرئاسي، وثبت بعدها إصابة أحد التلاميذ بمرض مفاجئ.

رئيس غانا

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة في غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفيروس كورونا.

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