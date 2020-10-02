ماكرون يتحدث عن خطة لمواجهة

2020/10/02 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن على فرنسا "التصدي للانعزالية الاسلامية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز" و"إنكار الجمهورية"، في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس.

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