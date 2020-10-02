2020/10/02 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنشر نتائج المدارس المهنية والتمريض وتحدد موعد العلمي والادبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/02 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر نتائج المدارس المهنية والتمريض وتحدد موعد العلمي والادبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر نتائج المدارس المهنية والتمريض وتحدد موعد العلمي والادبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).