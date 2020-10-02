كلمات من دفتر الأحوال... (21) - كاظم الموسوي

2020/10/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي زيارة لندن للبحث والدراسة وتجميع مصادر مطبوعة أو نسخ منها أمر بات مهما جداً، ولا بُدَّ من الإعداد والتحضير، سباقاً مع الزمن وظروفه، حيث يتطلب الموضوع، وتقتضي الحاجة.



وفرت لي ادارة الأكاديمية تذكرة السفر ذهاباً وإياباً.



واتّصلت بالصديق الرفيق الدكتور ماجد الياسري، المقيم والعامل في مستشفيات لندن، وحدثته عن مشروعي، فرحّب وأخبرني أنَّ السكن متوفر، لا انشغل به، وبانتظار إبلاغه الموعد فقط، وتم فعلا.

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