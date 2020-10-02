وزير الزراعة يعلن عن البدء بتصدير التمور

2020/10/02 | 13:53 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، عن البدء بتصدير التمور الى دول العالم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الوزير الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية تصدير التمور الى دول العالم سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص".

وشدد على، "استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي"، عادا "ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية".واشار الى أن "الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن"، مهيبا بـ"كافة الاجهزة الامنية وهيئة المناقذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي من جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب أخر خدمة لاقتصادنا الوطني".





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