وزير الزراعة يعلن بدء تصدير التمور إلى الخارج

2020/10/02 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موديرنا" تستبعد إنتاج لقاحها ضد كورونا قبل الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أن الاختبارات السريرية على لقاحها ضد فيروس كورونا، لن تظهر نتائجها قبل 25 تشرين الثاني المقبل، مستبعدة أي تسويق تجاري للقاح قبل انتخابات الرئاسة.

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