دهوك تطالب بإعادة فرض حظر التجول في الإقليم

2020/10/02 | 13:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..دعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك ،الجمعة، الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، “نطالب بإعلان فرض حظر التجوال في اقليم كردستان لمدة أسبوعين على اقل تقدير، واذا تكن المدة شهرا فإنه افضل لكي نتمكن من السيطرة والحد من ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا”.

واضاف البيان ان “انتشار فيروس كورونا في دهوك خرج عن السيطرة، مشيرا الى ان اولئك الذين بحاجة الى دعم اجهزة التنفس كان عليهم ولمرات عدة ان ينتظروا دورهم”.

واردف البيان ان “هذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها دهوك ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء والذي لايزال يواصل الارتفاع”.انتهى/25

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