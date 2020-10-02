واشنطن تلوح بغلق سفارتها في بغداد في حال عدم توقف الهجمات عليها

2020/10/02 | 13:57 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف عزيزة واصف في هذه الفقرة من "ضيف اليوم" أستاذ العلاقات الدولية مؤيد الونداوي للحديث عن ارتفاع وتيرة الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية في بغداد، واتهام إيران وحلفائها العراقيين بالوقوف خلفها.



هجمات دفعت بعدد من الدول إلى التلويح بغلق بعثاتها في العراق.

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