صور| إصابات بفيروس كورونا في زيارة الأربعين.. دون إعلان رسمي

أرفقت الصحة عددًا من الصور التي توثق حملة الفحوصات لزوار الأربعين، فيما أظهرت بعض الصور نتائج الفحوصات واضحة، والتي تثبت إصابة بعض الزائرين بالفعل
وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة قيام دائرة صحة كربلاء بإجراء فحص عشوائي بين المواطنين وزائري الأربعين لبيان إصابتهم بفيروس كورونا وعبر مايسمى بـ"الفحص السريع".
اقرأ/ي أيضًا: حراك "غريب" في الموقف الوبائي..
محافظات تزحف تدريجيًا لقمة وفيات كورونا
وقالت الوزارة في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تواصل الملاكات العاملة في قسم الصحة العامة وقطاع المركز في دائرة صحة كربلاء المُقدسَة والجهات الساندة لها، ولليوم الثالث على التوالي وضمن خطة الطوارئ المُعدَة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بإجراء فحص عشوائي بين المُواطنين والزائرين لبيان إصابتهم بفيروس كورونا".
ونقل البيان عن مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة الدكتور كرار جواد العباسي قوله إن "الملاكات العاملة في القسم وقطاع المركز والجهات الساندة لها ولليوم الثالث على التوالي وبخطوة استباقية لزيارة أربعينة الإمام المُرتقبة تقوم بتنفيذ حملة صحية وقائية وتوعوية في إحدى مداخل المدينة الرئيسة ضمن محور كربلاء -النجف، بين جموع الزائرين وأصحاب المطاعم، وإجراء فحص شرائح الاختبار السريع (Rapid test) ، وبصورة عشوائية وتدوين المعلومات عنهم في استمارة خاصة أعدت لذلك".
وأشار العباسي إلى إن "خطة طوارئ الدائرة لهذا العام، ركَزت بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة كُورونا، ولهذا جاءت هذه الخطوة التي تستمر لساعات متاخرة من الليل لحث المواطنين على التقيد بإجراءات وتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترزاية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا".
ولفت العباسي الى إن "الحملة لاقت ترحيبًا واسعاً من المواطنين والزائرين بموازاة إشادتهم بالإجراءات المُتخذة من قبل دائرة صحة المُحافظة في التصدي للفيروس الوبائي".
وأرفقت الوزارة مع بيانها، عددًا من الصور التي توثق حملة الفحوصات، فيما أظهرت بعض الصور نتائج الفحوصات واضحة على أشرطة الفحص السريع، والتي تثبت إصابة بعض الزائرين بالفعل، فضلًا عن إصابات سابقة وحالات شفاء.
ويحمل مايسمى "الكاسيت" 3 إشارات تختصر بالحروف (C_IgG-IgM) ويشير حرف الـC وهو اختصار "كونترول" إلى سلبية النتيجة تمامًا، فيما يشير خطا الـC+IgG إلى وجود أجسام مضادة قديمة أو طويلة الأمد، ما يعني الإصابة والتعافي من الفيروس، إما خطوط الـC+IgM فتشير إلى وجود أجسام مضادة حديثة وجديدة، مايعني أن الجسد في حالة إصابة حديثة، بحسب مختصين.
وجذبت هذه النتائج، اهتمام عدد من المختصين في مجال التحليلات المرضية، والذين قاموا بدورهم بترك تعليقاتهم "المرتابة" من وجود إصابات فعلية في صفوف زائري الأربعينية، فيما وجهوا تساؤلات إلى وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي، عن نوع الإجراء الذي تم اتخاذه مع هذه الحالات.
اقرأ/ي أيضًا:
الموجة الثانية تقترب: نحو 4500 إصابة جديدة بـ"كورونا" في العراق
خلية الأزمة النيابية تتحدث عن إمكانية عودة "الحظر الشامل"..
ماذا عن التعليم؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| إصابات بفيروس كورونا في زيارة الأربعين.. دون إعلان رسمي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| إصابات بفيروس كورونا في زيارة الأربعين.. دون إعلان رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).