صور| إصابات بفيروس كورونا في زيارة الأربعين.. دون إعلان رسمي

2020/10/02 | 13:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي لحظة إعلان عن نشاطات دوائرها خلال الزيارة الأربعينية، تسببت وزراة الصحة بذعر لدى عدد من المواطنين، بعد نشر صور تدل على وجود إصابات في صفوف زائري كربلاء.

أرفقت الصحة عددًا من الصور التي توثق حملة الفحوصات لزوار الأربعين، فيما أظهرت بعض الصور نتائج الفحوصات واضحة، والتي تثبت إصابة بعض الزائرين بالفعل

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة قيام دائرة صحة كربلاء بإجراء فحص عشوائي بين المواطنين وزائري الأربعين لبيان إصابتهم بفيروس كورونا وعبر مايسمى بـ"الفحص السريع".

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وقالت الوزارة في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تواصل الملاكات العاملة في قسم الصحة العامة وقطاع المركز في دائرة صحة كربلاء المُقدسَة والجهات الساندة لها، ولليوم الثالث على التوالي وضمن خطة الطوارئ المُعدَة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بإجراء فحص عشوائي بين المُواطنين والزائرين لبيان إصابتهم بفيروس كورونا".

ونقل البيان عن مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة الدكتور كرار جواد العباسي قوله إن "الملاكات العاملة في القسم وقطاع المركز والجهات الساندة لها ولليوم الثالث على التوالي وبخطوة استباقية لزيارة أربعينة الإمام المُرتقبة تقوم بتنفيذ حملة صحية وقائية وتوعوية في إحدى مداخل المدينة الرئيسة ضمن محور كربلاء -النجف، بين جموع الزائرين وأصحاب المطاعم، وإجراء فحص شرائح الاختبار السريع (Rapid test) ، وبصورة عشوائية وتدوين المعلومات عنهم في استمارة خاصة أعدت لذلك".

وأشار العباسي إلى إن "خطة طوارئ الدائرة لهذا العام، ركَزت بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة كُورونا، ولهذا جاءت هذه الخطوة التي تستمر لساعات متاخرة من الليل لحث المواطنين على التقيد بإجراءات وتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترزاية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت العباسي الى إن "الحملة لاقت ترحيبًا واسعاً من المواطنين والزائرين بموازاة إشادتهم بالإجراءات المُتخذة من قبل دائرة صحة المُحافظة في التصدي للفيروس الوبائي".

وأرفقت الوزارة مع بيانها، عددًا من الصور التي توثق حملة الفحوصات، فيما أظهرت بعض الصور نتائج الفحوصات واضحة على أشرطة الفحص السريع، والتي تثبت إصابة بعض الزائرين بالفعل، فضلًا عن إصابات سابقة وحالات شفاء.

ويحمل مايسمى "الكاسيت" 3 إشارات تختصر بالحروف (C_IgG-IgM) ويشير حرف الـC وهو اختصار "كونترول" إلى سلبية النتيجة تمامًا، فيما يشير خطا الـC+IgG إلى وجود أجسام مضادة قديمة أو طويلة الأمد، ما يعني الإصابة والتعافي من الفيروس، إما خطوط الـC+IgM فتشير إلى وجود أجسام مضادة حديثة وجديدة، مايعني أن الجسد في حالة إصابة حديثة، بحسب مختصين.

وجذبت هذه النتائج، اهتمام عدد من المختصين في مجال التحليلات المرضية، والذين قاموا بدورهم بترك تعليقاتهم "المرتابة" من وجود إصابات فعلية في صفوف زائري الأربعينية، فيما وجهوا تساؤلات إلى وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي، عن نوع الإجراء الذي تم اتخاذه مع هذه الحالات.

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