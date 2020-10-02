الزراعة تعلن عن البدء بتصدير التمور الى دول العالم

2020/10/02 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الزراعة عن البدء بعمليات تصدير التمور الى دول العالم من خلال القطاع الخاص .وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه أن الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية التصدير سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص ، مشددا على استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي ، عادا ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية.واشار الى ان الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن ، مهيبا بكافة الاجهزة الامنية وهيأة المناقذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي من جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب أخر خدمة لاقتصادنا الوطني./انتهى9

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