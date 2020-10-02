خطيب جمعة الكوفة للتيار الصدري : الطغاة يخشون مبادئ الثقافة الحسينية كونها تقف بالمرصاد لمآربهم

2020/10/02 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/نينا/ قال خطيب جمعة الكوفة للتيار الصدري مهند الموسوي ، إن لزيارة الأربعين دورا مهما في تحريك الجماهير للأهداف السامية التي مثلها الامام الحسين (ع) وثار من أجلها وهي قيم الايمان والحرية والعدالة والإنسانية، مؤكدا بأن “الطغاة كانوا ولا يزالون يخشون مبادئ الثقافة الحسينية”.واضاف في خطبته السياسية امام الالاف من اتباع الصدري الذي حضروا الصلاة” نحتاج إلى أن تكون الزيارة عملا ثقافيا توجيهيا توعوية لإرشاد الناس واستثمار العواطف الجياشة لتعريفهم بكل تلك القيم” مؤكدا ان من مظاهر اهمية الزيارة، التشجيع على التوعية الثقافية وتنشيط العمل الثقافي في الجامعات والمعاهد والتجمعات الطلابية.كما دعا الى الافادة من وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت، وكذلك المنتديات الافتراضية المتنوعة.وأشار الموسوي الى اهمية استثمار اجواء زيارة الاربعين من اجل تحفيز الشباب ثقافيا على الافادة من جوهر هذا الفكر لاسيما في مجال رفض الخنوع وعدم الاستجابة للظلم ومقارعة الانحراف بكل اشكاله.وتابع ان ، الطغاة كانوا ولا يزالون يخشون مبادئ الثقافة الحسينية، كونها هي التي تقف لمآربهم بالمرصاد، ولهذا يسعى الظالمون الى تعطيل طاقات الشباب عبر نشر الثقافات المضادة للخير، والمؤازرة للظلم والفساد./انتهى

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