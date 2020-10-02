الكاظمي يستجيب لمناشدة عائلة المذيع الراحل نهاد نجيب لنقل جثمان الفقيد من تركيا الى العراق لدفنه

2020/10/02 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن مكتب رئيس الوزراء ان مصطفى الكاظمي استجاب لمناشدة عائلة المذيع الراحل نهاد نجيب لنقل جثمان الفقيد من تركيا الى العراق لدفنه في العراق نزولا عند وصيته./انتهى9

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