بكتيريا غامضة وفيروس يهاجمان أدمغة الأطفال

2020/10/02 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة جديدة أن بكتيريا اكتشفت حديثا قد تكون تضاعف خطورة فيروس شائع للتسبب في حالة صحية خطيرة في المخ لدى الرضع، وفق ما نقل تقرير من موقع "لايف ساينس".

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