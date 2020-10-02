اقليم كوردستان والكيان الدستوري

2020/10/02 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقدمة:

الدستور مجموعة من القواعد القانونية، تحدد الهيكل التنظيمي للدولة وتقرر ما للفرد من الحقوق وما عليه من الواجبات، وتأسيساً على هذا السمو للقواعد الدستورية، فانه يعلو على القوانين الاخرى بحكم تربعه على الهرم القانوني للدولة، ولكون صفة تلك القواعد، هي القواعد القانونية، يستلزم خضوع الحكام والمحكومين لها وان اي خرق من قبل الحكام والقابضين على السلطة لتلك القواعد الدستورية، يجعل من اعمال السلطة ان تبقى بدون سند قانوني وتفقد شريعتها، عليه فان سمو وعلوية القواعد الدستورية يتمثل من موضوعية وشكيلة تلك القواعد كالآتي:-

• سمو الموضوعي للقواعد الدستورية:- ان المشروعية من قبل السلطة غير محصورية فقط باحترام القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، وانما ينبغي امتداد نطاقها وسريانها على احترام القواعد الدستورية وعدم مخالفة تلك القواعد.



اي عمل او قرار مخالف لاحكام الدستور يعد عملاً وقراراً غير مشروع وغير قانوني تلك المنزلة السامية للدستور، تدعو وتمانع من تشريع قوانين واصدار قرارات تتعارض معها، وتصبح القواعد الدستورية نافذة بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، وعلى هذا الاساس اصبح الدستور العراقي لسنة 2005 نافذاً بعد نشره في الوقائع العراقية بعدد 4012 في 28/12/2005، واصبحت قواعدها قواعد ملزمة وآمرة لجميع الهيئات والسلطات ومرافق الدولة، عليه ان أية انشطة مخالفة لتلك القواعد لاينتج اثر قانوني وتسمى المشروعية لان الدستور مصدر الشرعية لجميع السلطات العامة، بموجبها لايجوز العبث بتلك المبادئ الدستورية، كونها قواعد معبرة عن ارادة الشعب وليست حقوقاً او ملك شخصي للحكام، وان آية نية او قرار صادر من الحكام التي تتعلق باجرء اي تغيير او تعديل سواء بالزيادة او النقصان بخصوص بعض من تلك القواعد او المبادئ المحدودة تكون غير قابلة للتغيير، الا وفقاً للشروط والآلي المقررة ضمن القواعد الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بالصلاحيات والآختصاصات المقررة دستورياً بحقوق الآقاليم وكذلك الحقوق والحريات المدنية والسياسية، الا باتباع الطرق المنصوصة عليها في الدستور.

• السمو الشكلي للقواعد الدستورية: العبرة بالسمو الشكلي للقواعد الدستورية، هي بكيفية اتباع الآجراءات الخاصة بتعديا تلك القواعد لآختلاف تلك الآجراءات عن اجراءات تعديل القانون العادي سواء بالزيادة او النقصان او الالغاء، كما وان هذه الأجراءات ايضا تختلف من دستور لآخر، الدستور المرن يتم تعديلها باتباع نفس اجراءات انشائها، حيث هناك دستور جامد، يمنع على المشرع العادي من اجراء تعديل نصوصها باجراءات او باتخاذ طرق عادية في تشريع القوانين، حيث ان الغرض من تحديد هذه القيود ماهي الى لاعطاء المزيد من الاستقرار والثبات للقواعد الدستورية، الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 يتميز بصفة الجمود، رغم صفة الجمود انه كيفية الدساتير يجوز تعديل بعض من قواعد سواء بالالغاء او الزيادة او التعديل ومع هذا الجواز للتعديل الا وان الدستور العراقي اناط كيفية ونوعية التعديل والمواد القابلة للتعديل بالسلطة التأسيسية الاصلية وهو الشعب ومن خلال الاستفتاء الشعب العام، ومع الحضر مؤقتاً او على التأييد فيما يتعلق ببعض الحقوق والحريات الا بشروطه المحدد هو مرور دورتين انتخابيتين متعاقبتين وموافقة ثلث اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام المباشر ومصادقة من رئيس الجمهورية خلال مدة سبعة ايام وكذلك الحظر بصورة حصرية على الاختصاصات وصلاحيات الاقاليم، الا بعد موافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام، مما يؤكد الدستور العراقي انه لرئيس الجمهورية اشراك الشعب في مزاولة سلطة التعديل الدستوري، لان تصديق المواد المعدلة في الدستور يعطي الموافقة على تنفيذ الشتريع، ولايمكن ان يصبح القانون واجب التنفيذ بدون مصادقة رئيس الجمهورية، لانها عنصراً اساساً في العملية التشريعية.

المبحث الاول

اختصاصات وصلاحيات اقليم كردستان من ضمن دستور العراق النافذ لسنة 2005

دستور العراق النافذ، دستور دائم وهذا فان دستور دائم للعراق تأسيسه عام 1920.



واول دستور متميز بصفة صياغة وتشريعه من قبل اغلبية الشعب باستفتاء مباشر.



ومن اهم سمات هذا الدستورديباجة، والتي جزء لايتجزء من الدستور رغم عدم صياغته كمادة مستقلة وآشار بصارحة على ان شعب العراق ال على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختيار الاتحاد بنفسه، وان الالتزام بهذا الدستور الاختياري الطوعي يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وآرضاً وسيادة، الا وان هذه الديباجة وبهذه الصيغة مهدت وفي مقدمتها لتأريخ الكورد الحافل بالإضطهاد القومي عني واهتم بالمجازر في حلبجة وبارزان والكورد الفيليين وعمليات الانفال والابادة الجماعية والتهجير القصري، وبما ان دولة العراق دولة اتحداية نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.



وان الدستور ضامن لوحدة العراق شعباً وأرضاً وسيادة، هذا الاتحاد الطوعي الحر الاختياري يعني التعايش المشترك الشعوب والاقليات وحتى بين الشعب الواحد، وهو ممارسات حق تقرير المصير المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية وميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان.



حيث قرر هذا الدستور وفي مادته الاولى الفدرالية والديقمراطية للعراق وهو كان المطلب الاساسي للشعب الكردي لضمان حقوقه لان الفدرالية لاتعيش ولاتدوم الا في ظل نظام ديمقراطي برلماني.



وعلى هذا الاساس اقر واعترف الدستور بالنظام الفدرالي وحيث ان الدستور هو على قاعدة قانونية، فان انشطة الحكام خاضعة لهذا القانون (الدستور) ولايمكن للحكام خرق احكامه وبما ان الدولة الفدرالية تتكون من الآقاليم تخضع بموجب الدستور الاتحادي لحكومة مركزية واحدة تنفيذ في حدود سلطاتها واختصاصاتها على حكومات الاقليم.

فان الدولة الفدرالية تستند على حقيقتين وهي ثنائية السلطة وثنائية المجالس التشريعية ولممارسة السلطة التنفيذية وعن كيفية تلك الممارسات في الدولة الاتحادية، ان الدستور العراقي حدد هذه الاختصاصات، والسلطات للحكومة المركزية و حكومات الآقاليم وحكومات محلية، منها اختصاصات حصرية واخرى مشتركة واختصاصات وسلطات محددة ومحصورة بحقوق الاقاليم والحكومات المحلية، عالج الدستور تلك الاختصاصات والصلاحيات ضمن البابين الرابع والخامس، ذلك بتحديد اختصاصات السلطات الاتحادية حصراً وبكل مالم ينص عليه في الآختصاصات الحصرية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الآقليم، وكذلك صلاحيات مشتركة بين الاتحاد والأقاليم، وتكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم او المحافظات غير منتظمة في اقليم عند وجود الخلاف بينهما، بالرغم من تحديد هذه الاختصاصات والصلاحيات تبين ان هذا الترتيب في غير محله ولايتناسب في الدول ذات النظام الفدرالي، بخصوص الصلاحيات والاختصاصات لوجود اختلافات اساسية جوهرية بين الاقاليم والمحافظات، مركزية وادرات محلية.



حيث ان الاقاليم في الدولة الفدرالية اصبح عضواً في الاتحاد الفدرالي ويعد وحدة دستورية سياسية، ويتمتع بالاستقلالية والسيادة ويتميز باستقلاله الذاتي، بينما ان المحافظات غير المنتظمة في الاقاليم والوحدات الادارية محلية هما وحدات ادارية غير متمتعة بمميازات ومظاهر السيادة الداخلية، وان صلاحياتها محصورة ومحددة بالشؤون الادارية، ومن غير المنطق دستورياً ان تكون تلك الوحدات الادارية ضمن الترتيب المنصوص في الدستور، حيث ان قانون رقم 21 لسنة 2008 قانون المحافظة غير المنتظمة في اقليم اشار وبصورة واضحة، بان المحافظة وحدة ادارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من الاقضية ونواح وقرى.

من خلال شرح وتطبيق احكام الدستور، ان كل مالم ينص عليه من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.



يتضح من تفسير وشرح هذه المادة الدستورية ان اختصاص الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم هي الاصل، وان اختصاصات السلطة الاتحادية هي الاستنثاء! من جهة اخرى هناك اختصاصات متشركة بين الاتحاد وسلطات الاقليم، ومن سمات هذه الاختصاصات المشتركة، هي الاولوية فيها لقانون الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم حالة خلاف بين الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير منتظمة اعترف دستور العراق النافذ في جوانب اخرى كحقوق و صلاحيات واختصاص الاقاليم منها:-

اولاً:

اقر الدستور الجديد النافذ وفي باب المبادئ العامة لمبدأ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميات للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائها باللغة الام، حيث ان اللغة الكردية لغة رسمية في جميع دوائر والمؤسسات الحكومية وتصدر الجريدة الرسمية باللغتين كما والتكلم والمخاطبة والتعبر في المجالات الرسمية لمجلس النواب، ومجلس الوزراء والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، كما والاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بينهما، وفتح المدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية وكذلك استعمال اللغتين العربية والكردية في مجالات اخرى كالآوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع.

ثانياً:

• لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتفذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور بإستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

• يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

• تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

• تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتمعاية والانمائية.

• تتخص حكومة الآقليم بكل ماتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للأقليم، الشرطة والامن و حرس الاقاليم.

ثالثاً:

مع اقرار الدستور بتلك الحقوق والاختصاصات والصلاحيات للأقاليم، الا وانه وفي الباب (الثالث، اقر دستور العراق النافذ على انشاء مجلس الاتحاد (مجلس تشريعي) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلث (اعضاء مجلس النواب).

ترك الدستور كيفية انشاء هذا المجلس واناط انشائها بمجلس النواب لتشريع قانون بصددها، رغم اقرار الدستور بذلك، لكن المادة 137، من نفس الدستور نصت على تأجيل تشكيل هذا المجلس الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثي، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ الدستور.



يثبت ان هذا المجلس ورغم مرور عدة دورات انتخابية لم يتم انشائه لحد الآن.



عليه فان السمة الرئيسية للدولة الاتحادية هي ثنائية السلطة التشريعية، لان هذان المجلسان المجلس الاتحادي ومجلس تشريعية في الدولة الفدرالية ان بقاء واستمرارية مجلس النواب كالسلطة التشريعية الوحيدة في الاتحاد، وممارسة لسلطاته على الانفراد، يجعل من الاقاليم وخصوصاً -اقليم كوردستان- غير مساهم في سير وتقدم العملية التشريعية في العراق الفدرالي.



لان السلطة التشريعية في الدول الاتحادية تشكل من مجلسين هما:

• مجلس النواب: يتكون هنا المجلس من النواب اللذين يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع الحر المباشر من قبل الناخبين في عموم الدولة الفدرالية، ويكون تمثيل جميع الاقاليم بنسبة عدد السكان فيه ان الكثافة السكانية.



وبموجب الدستور يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من سكان العراق ولهذا المجلس اختصاصات حددها الدستور، ولإنعقاد هذا المجلس ينبغي تحقيق حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك.



وتم تحديد اختصاصاته بموجب دستور العراق.

• مجلس الاتحاد:

هذا المجلس يسمى في بعض البلدان بمجلس الشيوخ او مجلس الاقاليم وقد سمي هذا المجلس بمجلس الاعيان بموجب القانون الاساسي العراقي لعام 1925.



يكون تمثيل كل اقليم بنسبة متساوية، تختارهم السلطة التنفيذية للحكومة المحلية (الاقليم) او في بعض الاحيان يتم اختيار الممثلين من قبل برلمان الاقاليم بطريقة انتخابات، وتختلف صلاحياته من دولة لدولة اخرى حيث ان المادة 65 من الدستور العراقي لسنة 2005 نصت على مايلي:

• يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد ويضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون يسن باغلبية، ثلثي اعضاء مجلس النواب – من خلال هذه المادة اقر الدستور العراقي تشكيل مجلس تشريعي يسمى (مجلس الاتحاد) ليصبح جزء من السلطة التشريعية، يتضمن اعضاء من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للشروط التي سوف يحددها مجلس النواب باغلبية ثلث اعضائه.



ان هذا النص ضروري لاتمام النظام الفدرالي، لان هذان المجلسان، مجلس الاتحاد ومجلس النواب يكونان البرلمان الفدرالي، وهو اعلى سلطة تشريعية في الدولة الفدرالية لأن الدولة الفدرالية تستند على حقيقتين وهما ثنائية السلطة وثنائية السلطة التشريعية، بينما ان الدستور العراقي ورغم انشاء وتأسيس دولة العراق على اساس الاتحادي البرلماني، اجل واخر العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثي، بعد دورته الانتخابية الاولى هذا الارجاء والتاخير جعل من مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة ويمارس اختصاص وصلاحياته على وجه الانفراد وهذا يعني منع مشاركة ومساهمة الاقاليم وعلى وجه الخصوص الاقليم الدستور الحالي اقليم كوردستان.



في عملية بناء السلطة التشريعية الاتحادية وديمومة العملية الديمقراطية التي هي اساس بناء الفدرالية.



وهذا خرق دستوري يلحق اضراراً بحقوق مشاركة اقليم كوردستان في السلطة التشريعية ضمن الدولة الفدرالية.



هذا الاختصاص يمارسه مجلس النواب بمفرده، ويسن القوانين دون مشاركة الاقاليم، خصوصاً اقليم كردستان، بالرغم من وجود عدد قليل من نواب الكرد، في مجلس النواب، لان هذا المجلس لايمثل الاقاليم بصفة اعضاء في الدولة الفدرالية.

رابعاً:

نصت المادة 141 من الدستور العراقي النافذ – باستمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول، مالم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، ومالم تكن مخالفة لهذا الدستور هذا بالاضافة الى ان الدستور اقر بسلطات الاقاليم وتكوينه النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة، واقليم ومحافظات لامركزية و ادارات محلية، كما واقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.



ولكن الخطأ الجوهري الذي وقع فيه الدستور هو عدم الفرق بين الاقاليم وهي اعضاء في الاتحاد الفدرالي وبين المحافظات في نظام اللامركزي الادارية وجعلهم في مستوى واحد من حيث الاختصاصات ومنح الدستور المحافظات والاقاليم صلاحية تأسيس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية.

المبحث الثاني

المخاطر والتحديات الموجه الى الكيان الدستوري لاقليم كردستان

ان الدستور العراقي النافذ وضمن الباب الثاني منه الحقوق والحريات اقر، بان العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي بما ان العراق بلد متعدد القوميات، كان ومن الاجدر على الدستور ذكر اسم القوميات التي يتكون منها العراق بالرغم من ان ديباجة الدستور تم استخدام مصطلح الكرد مرة واحدة، ولم تذكر مصطلح الشعب الكردي او القومية الكردية وان الدستور تجاهل في مادته الثالثة ذكر عبارة ان العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكوردية، اضافة الى قوميات اخرى، بينما وبالعودة الى الفقرة –ب- من المادة الخامسة من الدستور العراقي السابق للنظام الدكتاتوري البائد، تموز 1970 تنص – يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكردية، ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والقومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.



ذكر هذه المادة من الدستور المؤقت للنظام السابق، ورغم كل الظروف والاوضاع السياسية، استعمل مصطلح الشعب الكردي بجانب القومية العربية، بترتيب دستوري.

هذا واضح ولاريب فيه بان هذا الكيان الدستوري المقرر في دستور العراق نتيجة فداء وتضحية الشهداء والمؤنفلين وثمرة مجازر حلبجة والبارزانين وكرد الفيلين منذ ستينات القرن الماضي.



بموجب المواد الدستورية ان اقليم كردستان ومن ضمن هذا النظام الفدرالي عضواً في هذا الاتحاد ويعد وحدة دستورية سياسية يتمتع بقسط وافر من الاستقلالية والسيادة.



رغم اقرار الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليمياً اتحادياً، بينما ان نفس هذا الدستور اختلط تكوين النظام الاتحادي في جمهورية العراق بين العاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية رغم ان المحافظات غير المنتظمة والادارات المحلية هي وحدات ادارية وغير متمتعة بميزات ومظاهر السيادة الداخلية وان صلاحياتها محصورة بالشؤون الادارية وضعه الدستور في نفس الترتيب الدستوري مع اقليم كردستان في حين يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة دون استثناء لان هناك اختلاف جوهري وواضح بين حقوق وصلاحيات الاقاليم والمحافظات وادارات محلية مع ما قرره الدستور من الحقوق وصلاحيات الاقاليم خصوصاً اعتبار اقليم كردستان اقليماً اتحادياً عند نفاذ الدستور.

سيما ان دستور العراق النافذ ميز نظام الحكم لدولة العراق الاتحادي، بانها نظام فدرالي نيابي ديمقراطي.



بينما ان وضع اقليم كردستان ضمن سلطات الاقليم مع محافظات لامركزية وادارات محلية، يخل بمكانه ودور وهيمنة سلطات الاقليم.



ويكتب ضمن باقي المحافظات.



ومن جانب اخر ان المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية لم يتحقق ويشارك فيه اقليم كوردستان كعضو دستوري ضمن دولة العراق الاتحادية.



هذه الحقوق للأقاليم والمحافظات منصوصة بموجب الدستور ويتحقق ذلك بواسطة انشاء او تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم اضافة الى ذلك ان الركن الاساسي لثنائية السلطة التشريعية في البلدان الفدرالية، رغم اقرار الدستور بانشائه ويدعى مجلس الاتحاد لم يتم لحد الآن مما يؤدي بحرمان الاقليم في المشاركة بالعملية التشريعية في العراق وبالتالي المساس بالديقمراطية التي هي البنيان الاساسي وحامي النظام الفدرالي.

المبحث الثالث

الاستنتاجات والرأي

بعد عرض هذه الدراسة المتواضعة بخصوص الكيان الدستوري لاقليم كردستان، ضمن اطر الدستور العراقي النافذ 2005 يبدو لي مناسباً الاشارة الى بعض من النتائج وابداء الرأي بها:-

• الدستور العراقي النافذ لعام 2005 دخل مرحلة التنفيذ منذ 28/12/2005 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية –الوقائع العراقية- عدد 4012.



بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.



وهو دستور مكتوب دائم وقد تم تدوينه مع ديباجة ان شعب العراق ال على نفسه وبكل مكوناته، ان يقرر بحرية واختياره الاتحاد بنفسه، وان الالتزام باحكام طوعي واختياري، يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة وان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.



هذا الاتحاد متميز بصفة الطوعي والاختياري لمكوناته.



فان التعايش المشترك في ظل النظام الفدرالي تحت الاتحاد الاختياري بين الشعوب والاقليات وحتى بين الشعب الواحد في اقليم متعددة، وان هذا الاتحاد الاختياري هو احد ممارسات حق تقرير المصير.



المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة، وان ممارسة الاتحاد الفدرالي لايمكن ان يتحقق الى في ظل النظام الديمقراطي يراعي فيه حقوق الاقاليم، هذا التعايش الحر والاختيار الطوعي لايستقيم ولايدام، ان لم يكن مبنية على اساس المساواة في الحقوق والواجبات، الفدرالية ضمانه لحقوق الافراد ويضمن سلامة ودوامة الاستقلال الذاتي للأقاليم، وان هذه الضمانات للحقوق وحماية الاستقلال الذاتي والسيادة للاقاليم، لايتحقق الا بتنفيذ وتطبيق القواعد المنصوصة في الدستور.

• اقر هذا الدستور بعودة سلطة تعديل احكام الدستور للشعب نفسه، ومن خلال الاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية بمعنى انه وبموجب الدستور يشارك رئيس الجمهورية في عملية تعديل الدستور، وبما ان تعديل الدستور الاتحادي قد يمس استقلال وسيادة الاقاليم والهدف من التعديل هو تغيير اوضاع محددة في الدولة الاتحادية، مما يؤثر سلباً على المركز الدستوري للأقاليم، لذلك لايكفي لتعديل الدستور فقط موافقة السلطات الاتحادية، حيث يعد الدستور الفدرالي بالنسبة للاقاليم الضمان الذي يحفظ ويصون اوجه استقلالها في وجه الدولة الفدرالية، ويضمن السلطات المقررة لصالحها.



حيث ان الدستور لم يجيز اجراء تعديل على مواد الدستور من شأنه ان ينقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخله ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الى بموافقة السلطة التشريعية في الاقاليم المعنى، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام ولابد من الاشارة الى ان اي تعديل يتم على المواد الدستورية وفقاً لاحكام المادة 126 لايتم الا باتباع مانصت عليها الفقرة الخامسة من المادة 142 على ان يستثنى ماورد في هذه المادة الى حين الانتهاء من البت في التعديل.



لذلك ان الدستور العراقي قد اثر اجراءات اضافية اكثر صرامة وتعقيداً خصوصاً فيما يتعلق بالتعديل يؤدي الى تقليص من صلاحيات الاقاليم هذا وحسناً فعل المشرع الدستوري، ذلك بهدف الحماية والمحافظة على الديقمراطية ولضمان الاستقرارية.

• بموجب القاعدة التشريعية ان ضرورة تنفيذ القوانين تبدأ من يوم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ان دستور العراق النافذ قد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعدد 4012 في 28/12/2005 وبوجب المادة 144 اصبح نافذاً منذ تاريخ نشره مما ان احدى المواد المتعلقة برسم الحدود الجغرافية لبعض المحافظات والمنصوص عليها في المادة 140 والتي الزمت السلطات التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة -58- من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ولم يتم تنفيذ مراحلها من التطبع والتعداد السكاني والاستفتاء لحد الان.



يعتبره القانون مخالفة دستورية واجحافاً بحقوق الكرد والقانطين منذ عقود طويلة في المنطقة ومخالفاً لنص المادة 144 من الدستور.

• مشاركة الاقاليم في السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء.



حيث ان رئيس الجمهورية ووفقاً للدستور هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين من قبل مجلس النواب باغلبية ثلثي عدد اعضاءه، يتضح مما تقدم ان الدستور العراقي الدائم اخذ بنظام الاغلبية وقضى مبدأ التوافق الذي اخذ به قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لذا فان شرط حصول رئيس الجمهورية على الحصول على اكثيرة الاصوات يعد امراً خطيراً، لان باستطاعة الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً ان تتحقق هذه الاغلبية وتفوز بها بمنصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.



كما وبالتالي تتحكم بمجلس النواب والبرلمان ذات الاختصاص الواسع، وبالتالي تهيمن على الدولة وتنفرد في الحكم وهذا طبيعة محالفة للنظام الفدرالي، الذي يلتزم مشاركة الاقاليم الاعضاء في الاتحاد وفي اتخاذ قرارات السلطات الاتحادية.

• من خلال المواد الدستورية والتي تتضمن حقوق الاقاليم وان هذا الدستور ضامناً للاتحاد الحر الطوعي والاختياري، ويمتع حكام السلطات الاتحادية اصدار قرارات تمس الكيان الدستوري للاقاليم، او محاولة تقليل صلاحية وهمينة الاقاليم باستثناء الصلاحيات والاختصاصات الحصرية، وبعكسه تعد مخالفة دستورية وتفقد اي قرار بهذا الشأن شرعيتها الدستورية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بفئات او الدرجات الوظيفية وحقوقهاً وصلاحياتها، تصبح ذلك تدخلاً غير دستوري بحقوق واختصاصات الاقاليم ان ضمان ديمومة واستمرارية الفدرالية هو الالتزام بالاساس الدستوري الذي يتربع على الهرم القانوني للدولة.



وان جميع انشطة الحكم تكون خاضعة لاحكام الدستوري فلا بد من استمرارية وتقوية تلك العلاقة الدستورية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم خصوصاً حكومة اقليم كردستان وبناء تلك العلاقة على اساس القواعد الدستورية وليس على اساس العلاقات السياسية بين القادة والساسة في الاتحاد والاقاليم، او حتى في بعض الاحيان بين القادة والاحزاب السياسية في السلطة في الدولة الاتحادية او قد يكون بناء العلاقة على اساس العلاقات الشخصية او التاريخية بمرور الزمن او التاريخ النضالي السياسي للطرفين، بسب ان بناء علاقات الاقاليم مع الاتحاد وتحديد الحقوق والواجبات على هذا الاساس لاتدوم ولاتطول لتأثرها بادنى العوامل والمواقف المؤثرة في الوضع السياسي، ومن ثم تؤثر افرازات تلك التغيرات والمواقف والاوضاع السياسية او العلاقات الشخصية على علاقات الاقاليم والاتحاد وبالتالي تستنتج نتائج سلبية سواء كانت تلك التأثيرات والعوامل اقليمية او دولية، لتغير الاوضاع والمصالح ولقطع دابر الشك، ولاجل بناء علاقات متينة رصينة غير قابلة للاهتزاز، ينبغي ان تكون القواعد الدستورية تصبح ساساً متينة لتلك العلاقة، خدمة لمصلحة الشعب، ان بناء العلاقات لحكومات الاقاليم والاتحاد حتى وان كان هناك خلافات او مشاكل اذا كانت مبينة على الاساس الدستوري تكون الحكم والفيصل لحل تلك النزاعات والخلافات القواعد الدستورية.



وتبقى العلاقات قائمة ومستمرة.



حيث ان الفرع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا، قد تم تحديد اختصاصاتها خصوصاً فيما يتعلق بالمنازعات التي سوف تحصل بين حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم، وفي الاخير وفي الختام امل ان يكون الدستور نافذاً من كل جوانبه بحسب الشعب العراقي ويكون حكماً وفيصلاً كل الخلافات والمنازعات التي سوف تحصل بين حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم والمحافظات.

ويكون حكم وفيصل كل الخلافات والمنازعات التي سوف تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة خصوصاً تلك الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان فيما يخص تطبيق وتنفيذ المادة -140- من الدستور، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة -58- من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، حيث ان المادة -58- اوجب على الحكومة الانتقالية خصوصاً الهيئة العليا لحال النزاعات الملكية العقارية والجهات ذات العلاقة، باتخاذ التدابير اللازمة الملكية العقارية والجهات ذات العلاقة، باتخاذ التدابير اللازمة من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابقة المتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من ضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وبما ان المرحلة الانتقالية انتهت بتأليف وتشكيل الحكومة العراقية، لذا فان المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب دستور العراق النافذ لعام 2005، عليه فان تنفيذ وتطبيق احكام المادة -140- من الدستور اصحبت من التزامات ومسؤوليات الحكومة الاتحادية، الا وان احكام هذه المادة الدستورية لم تدخل مرحلة التنفيذ رغم مضي اكثر من خمسة عشر سنة على اصدار الدستور والتي من المفروض والواجب القانوني ووفقاً لاحكام المادة -140- من الدستور ينفذ احكام الدستور بمجرد نشره في الوقائع العراقية بتاريخ 28/12/2005، رغم تحديد مدة تنفيذ المادة 140 في فترة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة، هذا بالاضافة الى عدم مبادرة السلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية تنفيذ المواد الدستورية الاخرى العالقة لحد الآن والخاصة بشكل مجلس الاتحاد ليصبح المجلس التشريعي الفيدرالي، رغم ضرورة هذا المجلس بجانب مجلس النواب، لان الدستور الجديد ينص على ثنائية المجلسين في السلطة التشريعية، مجلس النواب الذي يمثل عموم الشعب العراقي والآخر مجلس الاقاليم والمحافظات ويسمى (مجلس الاتحاد)، وارجا العمل بالمادة 65 الخاص بتشكيل مجلس الاتحاد، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية.



ورغم مرور عدة دورات، ولم يتشكل المجلس لحد الآن مما جعل من مجلس النوب ان يهمين على السلطة التشريعية بمفردة، وينتظر مجلس الاتحاد بالتالي مايمنحه مجلس النوب من الاختصاصات والصلاحيات.



كما وفي معظم الدستاير الفدرالية تم منح الاقاليم صلاحية اقتراح تعديل الدستور.



الا وان الدستور النافذ لم يمنع هذا الحق للاقاليم بتقديم اقتراح تعديل الدستور، رغم جواز اجراء التعديلات في المواد المنصوصة في البابين الاول والثاني الخاص بالمبادئ الاساسية والحقوق والحريات العامة بعد مضي دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب في استفتاء عام وبالاكثرية دون ذكر موافقة المجلس التشريعي للاقاليم، وان هذه التعديلات يعد خطورة على العملية الديمقراطية التي هي البنيان الاساسي لتأسيس النظام الفدرالية واستمراريته.

المحامي المستشار عمر عبدالرحمن علي

عضو سابق – برلمان كردستان الدورة الثانية والثالثة‌

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