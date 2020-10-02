برلمان كوردستان يعقد جلسة بحضور رئيس الحكومة

2020/10/02 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسة يوم الاثنين المقبل بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان.

وقال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في البرلمان في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة، ان رئيس الحكومة سيحضر جلسة البرلمان بناء على طلبه، حيث من المقرر ان يستعرض الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في اقليم كوردستان.

PUKmedia / ديار ستار ‌

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