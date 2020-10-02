2020/10/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#جمال_الدين_العمارتي نشيج كمنجات الخريفالنشيج المتواصليوجع قلبي بحزنه الرتيبالخانقالباهت، عندما تدق الساعة، أتذكر أياما خواليوأنتحبوأمضي ممتطيا صهوة ريح عاتيةتطوح بي هنا وهناكمثل ورقة ميتة-------------------- ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشودة الخريف (بول فرلين) - جمال الدين العمارتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#جمال_الدين_العمارتي نشيج كمنجات الخريفالنشيج المتواصليوجع قلبي بحزنه الرتيبالخانقالباهت، عندما تدق الساعة، أتذكر أياما خواليوأنتحبوأمضي ممتطيا صهوة ريح عاتيةتطوح بي هنا وهناكمثل ورقة ميتة-------------------- ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشودة الخريف (بول فرلين) - جمال الدين العمارتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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