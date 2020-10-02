أنشودة الخريف (بول فرلين) - جمال الدين العمارتي

2020/10/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_الدين_العمارتي نشيج كمنجات الخريفالنشيج المتواصليوجع قلبي بحزنه الرتيبالخانقالباهت، عندما تدق الساعة، أتذكر أياما خواليوأنتحبوأمضي ممتطيا صهوة ريح عاتيةتطوح بي هنا وهناكمثل ورقة ميتة-------------------- ......





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