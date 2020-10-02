الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 3-20 تحليل و نقد الشيوعية العمالية الألمانية - حسين علوان حسين

2020/10/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين ثالثاً / تحليل و نقد الشيوعية العمالية الألمانيةتعلمنا دروس التاريخ الحديث أن أزمنة المخاضات الثورية الضخمة و الصعبة غالباً ما تشهد في خضم الانكسارات الاجتماسية القاسية ظهور الحركات اليسارية المتطرفة المتمترسة في الخندق الرافع للشعارات الصبيانية البراقة و الانتهازية الضارة جداً بثورة البروليتاريا مثلما فعلت كتلة تروتسكي عام 1905 بشعارها "لا قيصر ، بل حكومة عمالية" ؛ و كتلة الشيوعيين اليساريين ......





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