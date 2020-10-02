سي أن أن: إصابة ترامب “أخطر تهديد صحي لرئيس أمريكي”

2020/10/02 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية للتلفزيون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد إصابته بكورونا تطور غير عادي في المسار العالمي للجائحة وفي المرحلة الأخيرة من حملة إعادة انتخابه التي انتهك فيها إرشادات الخبراء بشأن منع انتشار المرض.

وقالت إن تشخيص إصابته بالمرض يعتبر أخطر تهديد صحي معروف لرئيس أمريكي في منصبه منذ عقود.

وترامب البالغ من العمر 74 عاماً ويعاني السمنة، يندرج في فئة الخطر الأعلى بسبب المضاعفات الخطيرة للمرض الذي أودى بأكثر من 200 ألف أمريكي وأكثر من مليون شخص حول العالم.

ويمكن أن تكون إصابته بالفيروس مزعزعة للاستقرار في مناخ سياسي مشحون بالفعل.



وتراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد أنباء إصابة ترامب.

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