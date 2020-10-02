قانون الانتخابات.. شبه اتفاق حول

2020/10/02 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن تحالف سائرون، التوصل إلى شبه اتفاق بين الكتل السياسية في أن يكون عدد الدوائر يتراوح ما بين 3- 5 دوائر، والمجموع الكلي للدوائر 83 دائرة، فيما أكد أن الجلسة المقبلة ستحسم جميع الخلافات على قانون الانتخابات، وسيصوت عليه داخل قبة البرلمان.

قال غايب العميري إن المقترح الأقرب إلى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر الانتخابية يتراوح ما بين 3 إلى 5 دوائر

وقال النائب عن التحالف غايب العميري في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قانون الانتخابات جرت بشأنه الكثير من النقاشات، والاجتماعات، والمؤتمرات، والتحاور بين الكتل والأحزاب السياسية، وكذلك الحكومة والبرلمان، وحتى هذه اللحظة فقد تم التوصل إلى شبه اتفاق بأن تكون هناك دوائر انتخابية متعددة، ولا رجعة للوراء".

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وأضاف أن "الدوائر الانتخابية المتعددة تحوم حولها الكثير من المقترحات، لكن المقترح الأقرب إلى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر الانتخابية يتراوح ما بين 3 إلى 5 دوائر، فضلًا عن الاعتماد على عدد النساء في البرلمان، إضافة إلى أن تكون هناك 83 دائرة انتخابية بعموم العراق، هذا ما تم شبه اتفاق عليه".

وأشار إلى أن "هناك بعض التلكؤ أو التأخير في ما يخص محافظتي كركوك ونينوى، بسبب وجود اختلاف كبير بين بعض الكتل المتواجدة، أو بعض القوميات المتواجدة في هاتين المحافظين".

وأكد أن "جلسة يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر ستكون حاسمة في تحديد عدد الدوائر، وسوف يصوت على الدوائر في كل محافظة".

كان تحالف سائرون، أعلن الأسبوع الماضي، الاتفاق على الدائرة المتوسطة في قانون الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف قصي الياسري للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة".

وأضاف أن "هناك خيارين حاليًا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فأن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد".

وأشار إلى أن "هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 3 إلى 5 مقاعد مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل".

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