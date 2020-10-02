2020/10/02 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (02 تشرين الأول 2020)، ارتباط عشرات الاكشاك في بعقوبة بمسؤولين متنفذين في المحافظة، بعد القيام بحملة لإزالتها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائممقامية بعقوبة وبالتنسيق مع كوادر البلدية أطلقت حملة لمعالجة التجاوزات في شوارع المدينة التي شوهت جماليتها، وتسببت في التهام أجزاء من الشوارع في السنوات الماضية".

وأضاف الحيالي، أن "الحملة كشفت عن ارتباط عشرات الاكشاك في شوارع بعقوبة ومنها شارع المستشفى بمسؤولين متنفذين"، لافتاً إلى أن "تلك الاكشاك بالواجهة يديرها مواطنون عاديون، لكن بالحقيقة تدر ملايين الدنانير في جيوب مسؤولين"، مؤكداً أن "القائممقامية قررت إزالة تلك الاكشاك فوراً، خاصة وأن أغلبها انتهت عقودهم الرسمية مع البلدية".

وأشار إلى أن "رفع الاكشاك غير القانونية مستمر في شوارع بعقوبة، كونها تسبب أضراراً بالغة، وتمثل تشويهاً حقيقياً لجمالية المدينة".

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