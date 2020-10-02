شرطة ذي قار تطيح بأحد المتاجرين بالمخدرات في الشطرة

2020/10/02 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، الاطاحة بأحد المتاجرين بالمخدرات في الشطرة شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة وجمع المعلومات حول قيام احد المتاجرين بالمخدرات من سكان قضاء الفجر يحاول تصريف كمية من المواد المخدرة في الشطرة وعلى الفور تم تحديد تحركاته ونصب كمين محكم داخل القضاء وعلى طريق محلة الشوملي".

واضاف البيان أنه "من خلال ذلك تم القبض على المتهم ( ح .



س . ل ) يبلغ من العمر 29 عاما يسكن قضاء الفجر حي الشهداء وضبط بحوزته( 400 ) قرص مخدر نوع كبتي "، مبينا أنه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وجرى توقيفه استنادا للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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