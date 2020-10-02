وزير الموارد المائية : خطتنا زراعة ٥ ملايين دونم من المحاصيل الشتوية

2020/10/02 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني ان خطتنا زراعة ٥ ملايين دونم من المحاصيل الشتوية بعد أن نجحنا بزراعة ٢،١ مليون دونم للمحاصيل المختلفة خلال الموسم الصيفي .وتقدم الوزير في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : بالتهنئة بمناسبة بدء السنة المائية 2020 - 2021 والتي تبدأ من شهر تشرين الأول لعام 2020 وتنتهي نهاية شهر ايلول من العام القادم ٢٠٢١ متمنيا ان تكون سنة خير وبركة وامطار وفيرة حيث ينتهي الموسم الصيفي الزراعي في النصف الأول من شهر تشرين الأول في حين يبدا الموسم الشتوي في العشرة ايام الأخيرة من هذا الشهر وسيتم متابعة الأحوال المناخية وسقوط الأمطار في حوضي دجلة والفرات.واوضح انه تم وضع السيناريوهات المختلفة لتشغيل وادارة الموارد المائية للعراق لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة من ضمنها زراعة 5 ملايين دونم من المحاصيل الشتوية اضافة الى السيطرة والخزن للأيرادات المائية المتوقعة خلال الموسم الشتوي القادم./انتهى9

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