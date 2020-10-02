الكعبي يعزي بوفاة مرجع الديانة الايزيدية

2020/10/02 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الجمعة ٢ تعازيه الى ابناء الطائفة الايزيدية في العراق والعالم برحيل بابا الشيخ “خرتو حاجي إسماعيل”.وقال الكعبي في نص بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المرجع الأعلى للديانة الايزيدية في العراق والعالم عضو المجلس الروحاني بابا الشيخ “خرتو حاجي إسماعيل” .



واضاف لايسعنا بهذا المصاب الا ان نتقدم لاخوتنا الايزيديين في العراق والعالم وعائلة الراحل الكبير بشكل خاص ، بأحر ايات العزاء والمواساة ، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه عظيم جناته، وأن يلهم اهله وذويه وجميع الاخوات والاخوة الايزيديين الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون./انتهى9

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