كمين يطيح بأبرز تجار المخدرات غربي الرمادي

2020/10/02 | 14:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الجمعة، عن الاطاحة بابرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان” قوة امنية من قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة 27 للفرقة نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة كبيسة بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي ، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي يطلق عليها “صفر واحد” ، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة ، مؤكدا ان معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف “.



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