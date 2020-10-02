وزارة الموارد “تحتفل” بالسنة المائية الجديدة: خطة لزراعة 5 مليون دونم للموسم الشتوي

2020/10/02 | 14:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزير الموارد المائية؛ وجود خطتة لزراعة ٥ مليون دونم من المحاصيل الشتوية بعد النجاح بزراعة ٢،١ مليون دونم للمحاصيل المختلفة خلال الموسم الصيفي .

وبحسب بيان للوزارة فإن “وزير المواردالمائية مهدي رشيد الحمداني تقدم بالتهنئة بمناسبة بدء السنة المائية 2020 – 2021 والتي تبدأ من شهر تشرين الأول لعام 2020 وتنتهي نهاية شهر ايلول من العام القادم ٢٠٢١”.

وبينت انه “ينتهي الموسم الصيفي الزراعي في النصف الأول من شهر تشرين الأول في حين يبدء الموسم الشتوي في العشرة ايام الأخيرة من هذا الشهر وعلى بركة الله تتم متابعة الأحوال المناخية وسقوط الأمطار في حوضي دجلة والفرات وقد تم وضع السيناريوهات المختلفة لتشغيل وادارة الموارد المائية للعراق لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة من ضمنها زراعة 5 مليون دونم من المحاصيل الشتوية اضافة الى السيطرة والخزن للأيرادات المائية المتوقعة خلال الموسم الشتوي القادم”.

واكدت انه “يعد الموسم الصيفي الحالي موسم ناجح اثمر عن تلبية الاحتياجات المائية كافة خصوصا لذنائب الأنهر في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وانجاز زراعة 2,1مليون دونم للمحاصيل المختلفة فقد كان توجه الوزارة ومنذ بدء الموسم الصيفي الحالي بتنفيذ حملة واسعة لازالة التجاوزات على الحصص المائية والانهر وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى وبخطوات حثيثة ومستمرة والتي من شأنها تعزيز دور الوزارة في ادارة الموارد المائية والسيطرة على الأستهلاكات خلال السنة المائية الجديدة والسنوات التي تليها.”

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