فائق الشيخ: احسب أن يوم 25 تشرين ستتزلزل أرض العراق تحت أقدام المليشيات 

2020/10/02 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/صادف يوم أمس الذكرى السنوية لثورة تشرين الأول وقام العديد من النشطاء بتذكر هذه المناسبة والتي اعتبروها مولدا جديدا لعراق جديد. وقام مجموعة من السياسيين بمباركة هذه الثورة بذكراها السنوية حيث غرد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي على حسابه الرسمي على تويتر في تغريدة تابعتها المستقلة لقد مر يوم أمس ١ تشرين الأول ٢٠٢٠ […]

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