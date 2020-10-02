العراق يستعيد عافيته التصديرية في مادة التمر ..ويستمر بحماية المنتوج

2020/10/02 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، البدء بعمليات تصدير التمور إلى دول العالم من خلال القطاع الخاص.

وذكر بيان للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (2 تشرين الاول 2020) أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التصدير ، سواء كانت في مجال منح إجازات التصدير أو في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص ".

وشدد الخفاجي على "استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من أجل حماية المنتج المحلي"، عادا "ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية".

وأشار إلى أن "الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة 700 ألف طن إلى دول الخليج والمغرب العربي وبعض الدول الأجنبية وحسب وجهة تجار القطاع الخاص" ، داعيا "جميع الأجهزة الأمنية وهيئة المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات لأجل حماية المنتج المحلي من جانب ، وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب آخر خدمة لاقتصادنا الوطني".

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