انتهاء حقبة تطبيعية الكرة

2020/10/02 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد ..

انتهت اليوم الجمعة، بشكل رسمي حقبة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وذكر مصدر في التطبيعية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اليوم انتهت بشكل رسمي المهلة المحددة من فيفا بشان عمل التطبيعية والتي كان من المقرر لها ستة اشهر”.

وأوضح أن “رئيس الهيئة اياد بنيان ابلغ زملائه بان يوم امس كان اخر يوم له في العمل”، مشيراً على أن “فيفا سيتصل بمرشحين جدد لترشيح شخص جديد يقود الهيئة مؤقتاً”.

ومن المرمل ان يقوم “فيفا” بتمديد عمل الهيئة بسبب عدم اكمال نظام الانتخابات حتى الان.



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