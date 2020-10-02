المعارك تشتعل.. الجيش الأذربيجاني يقصف المدينة الرئيسية في قره باغ

2020/10/02 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الأذربيجانية الجمعة ستيباناكرت، المدينة الرئيسية في منطقة ناغورنو قره باغ، ما أدى إلى إصابة "العديد" من الأشخاص بجروح، وفق ما أفاد مسؤول أرميني.

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