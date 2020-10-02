اليونامي: بابا شيخ سيبقى في الذاكرة

2020/10/02 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن حزنها لوفاة الاب الروحي للكورد الايزيديين بابا شيخ خرتو حاجي اسماعيل، مقدمة خالص تعازيها للايزيديين ولأسرة الفقيد.

وقالت البعثة في بيان لها يوم الجمعة، "لقد كان بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل) شخصيةً جامعةً للكلمة في المجتمع الأيزيدي الذي تعرض للاجتياح في عام 2014 حيث لاقى أفرادٌ منه القتل والاغتصاب والأسر والبيع كعبيد على يد داعش".

وأضافت "لقد جمع الأيزيديين معاً في لحظة يأسهم، إذ فرّ الناجون من منازل أجدادهم في جبل شنكال، حيث لا يزال الكثير منهم نازحين حتى يومنا هذا.



وستخلد ذكراه لجهوده الدؤوبة في مداواة جروح مجتمعه المحاصر".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: "لقد تشرفتُ بزيارته في العام الماضي لمناقشة القضية الأيزيدية.



كان مفعماً بالحيوية وصوته الهادئ رنّ عالياً وهو يشرح محنة مجتمعه، وقد ترك هذا انطباعاً دائماً لديّ."

PUKmedia / اعلام اليونامي ‌

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