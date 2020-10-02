راغب علامة: بسبب الطبقة الحاكمة لبنان أصبح كالمريض فى العناية المركزة

2020/10/02 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يواصل الفنان راغب علامة ، هجومه على الحكومة اللبنانية وإتهامها بالفشل وسوء الإدارة، واصفًا إياهم بـ”الجزارين” والمجرمين.وكتب علامة ، فى تغريدة له ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلاً : “بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة، لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة”.وتابع: “ومن يدّعوا أنهم يداووه […]

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