الهجرة: بين 250-280 ألف نازح في المخيمات والعمل جارٍ لدمجها

2020/10/02 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن أعداد النازحين المتبقين في المخيمات لا تتجاوز المئتين وثمانين ألف نازح.

الوزارة أكدت في بيان الشروع بتنفيذ برنامج دمج وإغلاق المخيمات بشكل متتالٍ، وأن أعداد النازحين المتبقين في المخيمات تتراوح ما بين مئتين وخمسين ألفا إلى مئتين وثمانين ألفا، مشيرة إلى أن التعويضات المالية للعائدين أسهمت في مساعدتهم وتشجيعهم على العودة إلى مناطق سكناهم.

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