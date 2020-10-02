2020/10/02 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل تقرير بريطاني عن مسؤولين قولهم، إن تحديات مغادرة البعثات الدبلوماسية للعراق ما زالت واردة لكنها تراجعت بنسبة قليلة بعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمجموعة من السفراء وممثلي البعثات.

وقال التقرير، إن الكاظمي نجح على ما يبدو في إقناع عدد من بعثات الدول العربية والغربية في بغداد وعلى رأسهم واشنطن، بعدم إغلاق سفاراتهم على إثر تصاعد عمليات القصف ضد المصالح الأجنبية.

وأضاف التقرير أن هذا النجاح محفوف بالمخاطر ومن الممكن أن تتراجع تلك الدول عن قرارها في أية لحظة، حيث أن صاروخا واحدا جديدا على السفارة الأميركية في بغداد سيكون كفيلا بإنهاء كل شيء بضمنها تلك الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء خطر التهديدات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة نجحت في إقناع البعثات بالتراجع عن المغادرة لكن الوضع مازال مقلقا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة نجحت في إقناع البعثات بالتراجع عن المغادرة لكن الوضع مازال مقلقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).