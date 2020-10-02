بولتون: ترمب سينسحب من حلف الناتو في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية

2020/10/02 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المستشار السابق للبيت الأبيض جون بولتون، من المخاطر التي يمكن ان يمثلها فوز الرئيس ترمب بفترة رئاسية ثانية على العلاقة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأكد بولتون في تصريح، ان الرئيس ترمب سيقرر الانسحاب من حلف الناتو في حال إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، لأنه سيكون قادرا على تجاوز أية عقبات سياسية كانت قد منعته من اتخاذ القرار في فترته الرئاسية الأولى.

وكان ترمب قد وجه في مرات عديدة، انتقادات لحلف شمال الأطلسي، داعيا الى ان تكون مشاركة الدول المنضمة للحلف في تحمل موازنته عادلة، وان لا يقع العبء الأكبر في ذلك على الولايات المتحدة.

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