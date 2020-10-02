ريال مدريد يخسر جهود كارفاخال

2020/10/02 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا قبل قليل، أعلن من خلاله إصابة داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، في تدريبات صباح اليوم الجمعة.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية لـ ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى”.

ولم يوضح بيان ريال مدريد، مدة غياب النجم الإسباني، مُشيرًا إلى أنّ عودته للملاعب ستعتمد على مدى تطور إصابته.

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