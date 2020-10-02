بعد صعود سريع.. قائمة جديدة بأسعار صرف الدولار في العراق

2020/10/02 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة ليوم الجمعة، (2 تشرين الأول 2020):.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 124,250

سعر شراء الدولار : 123,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,31 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,70 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 777,53 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1913,97$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,62 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,43 دولار

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